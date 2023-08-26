النيجر تأمر سفراء دول غربية وإفريقية بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة

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النيجر تأمر سفراء دول غربية وإفريقية بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة
صورة أرشيفية لمظاهرة مؤيدة للمجلس العسكري في النيجر Credit: AFP via Getty Images

(CNN)--  أعلنت وزارة الخارجية النيجرية، الجمعة، أن المجلس العسكري الذي يحكم البلاد أمر سفراء الولايات المتحدة وفرنسا ونيجيريا وساحل العاج وألمانيا بالمغادرة خلال 48 ساعة.

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وقالت الوزارة، في بياناتها، لكل بعثة دبلوماسية إن سفيرها "رفض حضور الاجتماع الذي كان من المقرر عقده الجمعة مع وزير الخارجية".

وسحبت السلطات النيجرية "أوراق اعتماد السفراء في ضوء الرفض، وأيضا بسبب إجراءات أخرى اتخذتها كل دولة ضد مصلحة النيجر"، بحسب الوزارة.

وكانت السفيرة الأمريكية كاثلين فيتزغيبون في الأسبوع الأول فقط من ولايتها بعد أن أرسلها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى نيامي لقيادة البعثة الدبلوماسية الأمريكية و”تعزيز الجهود للمساعدة في حل الأزمة السياسية في هذا الوقت الحرج”، بحسب وزارة الخارجية.

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