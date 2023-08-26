(CNN)—عددت محللة الشؤون الروسية في CNN، جيل دوريتي ما يمكن أن يستفيد منه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من الوفاة المزعومة لرئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين.

وقالت دوريتي في مقابلة مع الزميل وولف بليترز: "اعتقد أنه (بوتين) سيحصل على غنائم مما كان لدى بريغوجين والأخير كان لديه امبراطورية أعمال، لنبدأ بهذا، كان لديه امبراطورية إعلامية تدخلت في الانتخابات الأمريكية العام 2016 وكان لديه فاغنر والتي كانت في غاية الأهمية حيث كانت السبب وراء كسب كل تلك الأموال عبر صفات مربحة في أفريقيا حيث يُدفع لفاغنر بالأساس عبر الألماس الدموي (مصطلح يطلق على الألماس الذي يستخرج بصورة غير قانونية وعادة ما يكون متصلا بصراعات أو أعمال غير قانونية في الدولة) أو عبر المعادن التي كانت تُثري بريغوجين وأيضا الكرملين.."

وتابعت: "اعتقد أنه إذا تمكن الكرملين من فرض سيطرة على ذلك سيكون مفيدا على الصعيد الاقتصادي".

وكان بوتين قد علق على حادث تحطم بريغوجين بكلمة مصورة قال فيها: "لقد عرفت بريغوجين لوقت طويل جدا، منذ مطلع التسعينات، لقد كان رجلا ذا مصير صعب وارتكب أخطاء خطيرة في الحياة، وحقق النتائج المرجوة بالنسبة له وبالنسبة للقضية الجمعية وما طلبته منه، مثلما حدث في الأشهر الأخيرة".