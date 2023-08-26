تعليق من بايدن وسط ضجة عدد مشاهدات مقابلة ترامب مع تاكر كارلسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على سؤال ورده حول مقابلة دونالد ترامب مع الإعلامي، تاكر كارلسون، على منصة أكس (تويتر سابقا) والتي أثارت ضجة واسعة ببلوع عدد المشاهدات نحو 295 مليون مشاهدة منذ نشرها الخميس.

وعندما سُئل جو بايدن عما إذا كان قد شاهد مقابلة ترامب مع كارلسون التي تم بثها في نفس وقت مناظرة الحزب الجمهوري للمرشحين للانتخابات الرئاسية، قال بايدن ضاحكا: "لا لم أفعل ذلك، لم يكن لدي أي اهتمام أو ميل".

وعلق الرئيس الأمريكي على المناظرة قائلا إنه شاهد حوالي 120 دقيقة منها و"لم يتعلم الكثير"، وأضاف: "لا أتذكر أنهم تحدثوا عن أي من القضايا، أعني أنه كان هناك الكثير من الحديث، ولكن ماذا سيفعلون للتعامل مع نمو الاقتصاد؟ فماذا سيفعلون مع الحفاظ على التوظيف بالوتيرة التي لدينا الآن؟ ماذا سيفعلون مع التعليم؟".

وكان ترامب قد قضى قرابة 20 دقيقة في سجن مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية، الخميس بعدما سلم نفسه إلى سلطات السجن، على خلفية قضية محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن عام 2020 لتثير من جهتها صورته الجنائية تفاعلا واسعا دخل بها التاريخ كأول صورة من هذا النوع لرئيس أمريكي.