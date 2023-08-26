مقاتلات أمريكية تعترض طائرة "انتهكت المجال الجوي" لمكان يقضي فيه بايدن إجازته

العالم
نشر
دقيقة قراءة
مقاتلات أمريكية تعترض طائرة "انتهكت المجال الجوي" لمكان يقضي فيه بايدن إجازته
صورة أرشيفية لمقاتلات أمريكية Credit: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

(CNN) -- أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، الجمعة، أن مقاتلات عسكرية اعترضت طائرة مدنية "انتهكت منطقة حظر مؤقت للطيران" بالقرب من بحيرة تاهو بولاية نيفادا حيث يقضي الرئيس الأمريكي جو بايدن إجازته.

قد يهمك أيضاً

بايدن يتحدث عن احتمال أن يكون بوتين خلف تحطم طائرة مرتبطة ببريغوجين ويُّذكر بتحذيره لرئيس فاغنر

وقالت "نوراد"، في بيان: "استجابت طائرتان لإشارة من خفر السواحل بشأن الانتهاك الذي قامت به طائرة مدنية في حوالي الساعة 7:50 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ (10:50 بالتوقيت الشرقي) يوم الجمعة، وأطلقت الطائرات العسكرية قنابل مضيئة لجذب انتباه الطيار وتم اصطحاب الطائرة إلى خارج المنطقة".

ووقعت حادثة مماثلة في الصيف الماضي بينما كان بايدن يقضي إجازته في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير.

ومن جانبه، قال البيت الأبيض إنه "لم يكن هناك أي تأثير على بايدن جراء عملية الاعتراض"، وأضاف: "تم حل الوضع دون وقوع حوادث، ودون أي تأثير على الرئيس".

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.