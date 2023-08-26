(CNN) -- أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، الجمعة، أن مقاتلات عسكرية اعترضت طائرة مدنية "انتهكت منطقة حظر مؤقت للطيران" بالقرب من بحيرة تاهو بولاية نيفادا حيث يقضي الرئيس الأمريكي جو بايدن إجازته.

وقالت "نوراد"، في بيان: "استجابت طائرتان لإشارة من خفر السواحل بشأن الانتهاك الذي قامت به طائرة مدنية في حوالي الساعة 7:50 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ (10:50 بالتوقيت الشرقي) يوم الجمعة، وأطلقت الطائرات العسكرية قنابل مضيئة لجذب انتباه الطيار وتم اصطحاب الطائرة إلى خارج المنطقة".

ووقعت حادثة مماثلة في الصيف الماضي بينما كان بايدن يقضي إجازته في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير.

ومن جانبه، قال البيت الأبيض إنه "لم يكن هناك أي تأثير على بايدن جراء عملية الاعتراض"، وأضاف: "تم حل الوضع دون وقوع حوادث، ودون أي تأثير على الرئيس".