ساويرس يسخر من توضيح الكرملين لموقف بوتين من حضور جنازة بريغوجين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس من التوضيح الذي قدمه الكرملين حيال إن كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيحضر جنازة زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين الذي أدرجته السلطات الروسية بقائمة ركاب بحادثة طائرة قالت إن جميع من كان على متنها قتلوا، الأربعاء.

جاء ذلك بتدوينة لساويرس على صفحته الرسمية بمنصة "أكس" (تويتر سابقا) حيث قال: "هو خايف من المثل اللى بيقول: ’يقتل القتيل و يمشى في جنازته‘ علشان كده ما راحش"، وذلك في تعليق على تدوينة نشرها صاحب حساب Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT وقال فيها: "الكرملين: جدول أعمال الرئيس بوتين لا يسمح له بحضور جنازة قائد فاغنر".

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف قد رد، الجمعة، على سؤال حول إمكانية حضور بوتين جنازة بريغوجين، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي لديه جدول عمل مزدحم، وإلى عدم اليقين بشأن الجدول الزمني للفحوصات والإجراءات اللازمة (للتأكد من هوية بريغوجين ضمن ضحايا الطائرة).

ويذكر أن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو قد قال الجمعة، إنه "لا يستطيع أن يتخيل" أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يقف وراء وفاة بريغوجين، مضيفا: "لا أستطيع أن أقول من فعل ذلك لكنني أعرف بوتين إنه شخص حكيم وهادئ للغاية وحتى بطيء عند اتخاذ القرارات بشأن قضايا أخرى أقل تعقيدا، لذلك، لا أستطيع أن أتخيل أن بوتين فعل ذلك، وأنه هو المسؤول، لقد كان عملا قاسيا للغاية وغير احترافي"، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية "بيلتا".