(CNN)-- أعلنت لجنة التحقيق الروسية، الأحد، أنه تم التعرف على رفات جميع الركاب العشرة الذين كانوا على متن طائرة يفغيني بريغوجين التي تحطمت، الأربعاء الماضي، مما يؤكد وفاة زعيم شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

وجاء في بيان مقتضب نُشر على قناة تيليغرام التابعة للجنة: "كجزء من التحقيق في حادث تحطم الطائرة في منطقة تفير، تم الانتهاء من الفحوصات الجينية الجُزيئية".

وأضاف البيان: "وفقا للنتائج التي توصلوا إليها، تم التعرف على هويات جميع القتلى العشرة، والذين تتوافق هوياتهم مع القائمة المذكورة على متن الرحلة".

وكان قد تم إدراج اسم بريغوجين ضمن الركاب على متن الطائرة، بحسب ما كانت قد أفادت السلطات الروسية.