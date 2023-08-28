دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال والد الصبي البالغ من العمر 7 سنوات، والذي أمرت معلمته زملاءه في الصف بصفعه، لشبكة CNN إن ابنه شعر "بالقلق والخوف" بعد الحادث الذي وقع، الخميس.

وفي مقطع فيديو، انتشر منذ ذلك الحين، شُوهد الصبي المسلم وهو يتعرض للصفع من قبل زملائه في الفصل بتوجيه من المعلمة في مدرسة في ولاية أوتار براديش شمال الهند.

وقال الأب، ويدعى إرشاد، إنه رغم أن حالة الصبي أفضل بكثير الآن، إلا أنه "لم يتمكن من النوم وأصيب بالصدمة" بعد الحادثة.

وأشار والد الصبي لـCNN إلى أن ابنه تم قبوله منذ ذلك الحين في مدرسة أخرى وحضر يومه الأول في المدرسة الجديدة، الاثنين، بعد أن صدر أمر بإغلاق مدرسة نيها العامة – حيث وقع الحادث.

ونفى إرشاد أيضًا مزاعم المعلمة بأن الفيديو تم تحريره، وقال لشبكة CNN إن ابن أخيه صور الفيديو.

وكانت المعلمة تريبتا تياجي قد قالت في وقت سابق لوكالة الأنباء الهندية ANI، الجمعة، إنها أمرت الطلاب بصفع الصبي "لتأديبه" لأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت المعلمة للوكالة: "لم يكن يؤدي واجباته المدرسية طوال الشهرين الماضيين... لذا جعلت اثنين أو ثلاثة طلاب يضربونه حتى يبدأ في أداء واجباته".