ماكرون: السفير الفرنسي في النيجر لن يغادر رغم أوامر المجلس العسكري

باريس، فرنسا (CNN)-- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن السفير الفرنسي لدى النيجر لن يغادرها، رغم أمر المجلس العسكري في البلاد له بالمغادرة خلال 48 ساعة، الجمعة الماضية.

وقالت وزارة خارجية النيجر، في بيان نشرته قناة ORTN التي تديرها الدولة، الجمعة، إن السفير الفرنسي سيلفان إيت، رفض حضور اجتماع كان مقررًا مع وزير خارجية البلاد، وبالتالي سحب أوراق اعتماد السفير إيت.

كما أشارت الوزارة إلى "إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصلحة النيجر".

وفي حديثه خلال مؤتمر للسفراء الفرنسيين، قال ماكرون إن سياسة فرنسا تجاه النيجر هي "السياسة الصحيحة"، وذكر أنها تستند إلى "التزام دبلوماسيينا، وسفيرنا الذي لا يزال موجودًا على الأرض، رغم الضغوط، ورغم كل شيء، ورغم كل التصريحات الصادرة عن جهات غير شرعية".

وأضاف ماكرون أيضًا: "يجب أن نكون واضحين ومتماسكين" في دعم زعيم منتخب ديمقراطيًا مثل بازوم، في إشارة إلى رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.

وأكد ماكرون: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن سيستمع إلينا؟" وأضاف متسائلا: كيف يمكن للشركاء الأفارقة أن يثقوا بفرنسا إذا لم يكن دعم البلاد حازمًا"، وسط ما وصفه بـ"وباء الانقلابات" في منطقة الساحل.