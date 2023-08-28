(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إنه يأمل أن تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، مماثلة لتلك التي تتمتع بها إسرائيل.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية، أن الضمانات الأمنية تشمل الدرع والسيف.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن مثل هذه الضمانات قد تأتي من خلال عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن سيتم تعزيزها من خلال اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة.

وقال: "من المحتمل أن يكون لدينا نموذج مماثل مع الولايات المتحدة، على غرار النموذج الإسرائيلي، حيث لدينا الأسلحة والتكنولوجيا والتدريب والتمويل، وما إلى ذلك. شيء مثل إسرائيل، ولكن لدينا عدو مختلف".

وأردف زيلينسكي أن مثل هذا الاتفاق لن يعتمد على من سيكون في البيت الأبيض، حيث سيوافق الكونغرس عليه.

ووقعت الولايات المتحدة وإسرائيل اتفاقيات أمنية متعددة منذ تأسيس دولة إسرائيل، وتضمن الولايات المتحدة ما يسمى بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل، مقارنة بالقوى الأخرى في المنطقة.