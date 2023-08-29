روسيا تعلن اعتراض مسيرتين أمريكيتين قرب القرم.. وواشنطن ترد

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أنها نشرت طائرتين مقاتلتين لاعتراض مسيرتين أمريكيتين بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة، في بيان على تلغرام، إن قواتها "رصدت المسيرتين أثناء مراقبتها لمعدات تحلق فوق الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود".

وأضافت الوزارة أن "طائرتين مقاتلتين روسيتين تم نشرهما لتجنب انتهاك محتمل لحدود الدولة ولمواجهة أي استطلاع تقني لاسلكي"، وتابعت: "نتيجة لتصرفات قوات الدفاع الجوي غيرت الطائرتان المسيرتان مسار طيرانهما وغادرتا المنطقة".

وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) غارون غارن، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة "ستواصل القيام بمهام روتينية فوق البحر الأسود على النحو الذي يسمح به القانون الدولي لضمان حرية الملاحة والمناورة في المنطقة".