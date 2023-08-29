البيت الأبيض يرد على جهود نواب من الحزب الجمهوري لعزل بايدن

(CNN)-- انتقد المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامز، الاثنين، في بيان، النواب الجمهوريين في الكونغرس الذين يسعون لفتح تحقيقا هذا الخريف بهدف عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال سامز إن "هذا التحقيق لا أساس له من الصحة، وسيكون بمثابة كارثة على الجمهوريين في الكونغرس"، وأضاف أن هناك نواب جمهوريين "يعترفون بأنه لا يوجد دليل على مزاعمهم الكاذبة، وأن اتباع مثل هذه الحيلة الحزبية سوف يأتي بنتائج عكسية".

وقال: "يجب على الجمهوريين في مجلس النواب العمل مع الرئيس في القضايا التي تهم الشعب الأمريكي حقا، مثل خفض تكاليف المعيشة وخلق فرص العمل، أو تعزيز الرعاية الصحية، والتعليم بدلا من مواصلة حربهم السياسية المتطرفة ومحاولة إلحاق الضرر السياسي بالرئيس".

كانت تقارير لشبكة CNN ذكرت أن نواب جمهوريين في مجلس النواب يعتبرون أن فكرة العزل السياسي المحفوفة بالمخاطر.

وفي الأسابيع الأخيرة، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، بشكل خاص، للنواب الجمهوريين إنه يخطط لمتابعة التحقيق الذي يهدف إلى عزل بايدن، ويأمل أن يبدأ التحقيق بحلول نهاية سبتمبر، حسبما قالت مصادر في الحزب الجمهوري لـ CNN.

وكذلك هدد مكارثي بشكل علني لأنه سيبدأ تحقيق إذا صحت ادعاءات المبلغين عن ارتكاب مخالفات بشأن الضرائب أو إذا لم تتعاون إدارة بايدن مع الطلبات المتعلقة بالتحقيق الخاص بهانتر بايدن الذي يجريه الجمهوريون في مجلس النواب.