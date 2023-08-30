باريس، فرنسا (CNN) -- عيّن المجلس العسكري الغابوني، الذي أعلن يوم الأربعاء أنه استولي على السلطة من الرئيس علي بونغو أونديمبا في انقلاب مفاجىء، الجنرال بريس أوليغي نغويما كزعيم انتقالي.

وفي حديثه على شاشة التلفزيون الوطني وهو محاط بزملائه الجنود، قال متحدث باسم لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات (CTRI) إنه تم تعيين أوليغي "بالإجماع" "رئيسًا للانتقال".

وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن أوليغي "يصر على ضرورة الحفاظ على الهدوء والسكينة في بلدنا الجميل".

يوم الأربعاء، أعلن ضباط في جيش الغابون، الاستيلاء على السلطة من الرئيس علي بونغو، الذي سيطرت عائلته على حكم البلاد لمدة 53 عامًا.

ويأتي الانقلاب بعد إعلان فوز علي بونغو في الانتخابات الأخيرة، التي تقول المعارضة إنها مزورة.

في بيان تلفزيوني، الأربعاء، أعلن قادة الانقلاب وضع الرئيس المعزول علي بونغو تحت الإقامة الجبرية، وإنهاء "النظام القائم" وإلغاء نتائج الانتخابات.

تولى علي بونغو قيادة الغابون منذ عام 2009، بعد وفاة والده عمر بونغو، الذي ظل في الحكم 41 عامًا.