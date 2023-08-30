إعصار ايداليا يشتد بسرعة رياح تتجاوز 200 كيلومتر بالساعة.. هذه وجهته

(CNN)-- اشتدت قوة إعصار ايداليا "Idalia" إلى إعصار من الفئة 4، وفقًا لتحديث الساعة 5 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من المركز الوطني للأعاصير لتبلغ سرعة رياحه الآن 130 ميلاً في الساعة (نحو 209 كيلومترات في الساعة).

وتتسارع العاصفة أيضًا لتتحرك الآن بسرعة 18 ميلاً في الساعة في حين يقع مركز العاصفة (حتى كتابة هذا التقرير) على بعد حوالي 60 ميلاً غرب منطقة سيدار كي بولاية فلوريدا.

وقال مركز الأعاصير: "يمكن أن تستمر قوة إيداليا قبل أن تصل إلى ساحل بيغ بيند في فلوريدا في غضون ساعات قليلة".

وأضاف المركز: "بينما من المتوقع أن تضعف قوة إداليا بعد وصولها إلى اليابسة، إلا أنه من المرجح أن يظل بتصنيف إعصار أثناء تحركه عبر جنوب جورجيا وبالقرب من ساحل جورجيا أو جنوب كارولينا الجنوبية في وقت متأخر من اليوم".