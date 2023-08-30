شاهد السلاح الجديد الذي قد تختبره كوريا الشمالية قريبًا.. وشكوك ببدء بيونغ يانغ تزويد روسيا أسلحة سرًا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تعمل روسيا وكوريا الشمالية على "التقدم بنشاط" في مفاوضاتهما بشأن صفقة أسلحة محتملة من شأنها أن توفر ذخيرة كبيرة لأنواع مختلفة من أنظمة الأسلحة، بما في ذلك المدفعية، في أحدث مؤشر على أن الكرملين يستميت للحصول على المزيد من العتاد لغزوه الفاشل لأوكرانيا، بحسب ما كشفت عنه معلومات استخباراتية أمريكية جديدة. وتأتي أخبار الصفقة المحتملة على الرغم من ادعاءات علنية مغايرة من جانب بيونغ يانغ.

وقالت إدارة بايدن، الأربعاء، إنها لا تزال تشعر بالقلق من أن الدولتين المنبوذتين في خضم مفاوضات الأسلحة، وأنه في أعقاب رحلة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إلى كوريا الشمالية الشهر الماضي، زار وفد ثان من المسؤولين الروس بيونغ يانغ لمتابعة المناقشات حول صفقة محتملة.

وبالإضافة إلى الوفد الثاني، تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رسائل "يتعهدان فيها بزيادة تعاونهما الثنائي"، وفقًا لمنسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي جون كيربي.

وقال كيربي: "ما زلنا نشعر بالقلق من أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تواصل دراسة تقديم الدعم العسكري للقوات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولدينا معلومات جديدة يمكننا أن نشاركها اليوم بأن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الديمقراطية تتقدم بنشاط". وأضاف: "بعد هذه المفاوضات، قد تستمر المناقشات رفيعة المستوى في الأشهر المقبلة".

يعد الكشف العلني عن المعلومات الاستخباراتية الجديدة أحدث مثال على الكيفية التي تخطط بها إدارة بايدن لمواصلة نشر جهود روسيا لتجنب العقوبات الغربية ومصدر الأسلحة لحربها، وكذلك تنبيه كوريا الشمالية إلى أن الولايات المتحدة تراقب هذه الجهود عن كثب. وهو أيضًا الدليل الأكثر تفصيلاً الذي تم تقديمه في الأشهر الأخيرة حول تواصل روسيا مع كوريا الشمالية للمساعدة في تأجيج غزوها لأوكرانيا.

وقال كيربي: "بموجب هذه الصفقات المحتملة، ستحصل روسيا على كميات كبيرة وأنواع متعددة من الذخائر من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتي يخطط الجيش الروسي لاستخدامها في أوكرانيا. هذه الصفقات المحتملة يمكن أن تشمل أيضًا توفير المواد الخام التي من شأنها أن تساعد القاعدة الصناعية العسكرية الروسية"، متعهدًا بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات مباشرة لمعاقبة أي كيانات مشاركة في صفقة محتملة، وحثّ بيونغ يانغ على وقف المفاوضات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة للتهرب من العقوبات تهدف إلى دعم صفقات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية.

وأضاف كيربي أيضًا أن محاولات روسيا للحصول على أسلحة من أماكن مثل إيران وكوريا الشمالية كانت إشارة واضحة إلى محنة موسكو.

وتابع كيربي: "لا توجد طريقة أخرى للنظر إلى ذلك سوى اليأس والضعف، بصراحة تامة".

وفي نهاية العام الماضي، سلّمت بيونغ يانغ صواريخ مشاة وقذائف إلى شركة فاغنر العسكرية الخاصة لقواتها في أوكرانيا، وقال مسؤولون غربيون إن إيران زودت روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا. وقد نفت إيران وكوريا الشمالية هذه المزاعم.