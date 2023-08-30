روسيا: تضرر طائرات في مطار ببسكوف جراء هجوم بمسيرات

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روسيا: تضرر طائرات في مطار ببسكوف جراء هجوم بمسيرات
صورة أرشيفية لعناصر من قوات الأمن الروسية بجوار حطام مسيرة شاركت في هجوم سابقCredit: STRINGER/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلن حاكم منطقة بسكوف الروسية ميخائيل فيديرنيكوف، الثلاثاء، تعرض مطار في مدينة بسكوف غربي البلاد، تستخدمه طائرات مدنية و عسكرية، لهجمات بطائرات بدون طيار.

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وأضاف فيديرنيكوف: "القوات في مطار بسكوف تصدت للهجوم"، وتابع أنه موجود في مكان الحادث، وذكر: "بحسب المعلومات الأولية لم يسقط ضحايا، وحجم الدمار محدود".

ونشر ميخائيل فيديرنيكوف مقطع فيديو يُظهر ما يبدو أنه عمود كبير من الدخان يتصاعد من خلف المباني التي تبدو وكأنها منطقة سكنية.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلا عن خدمات الطوارئ، أنه "نتيجة لهجمات الطائرات بدون طيار، تضررت 4 طائرات من طراز إيل-76، واندلع حريق واشتعلت النيران في طائرتين، وتم تقييد الرحلات الجوية فوق المنطقة".

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