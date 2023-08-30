مسؤول أوكراني: الجيش يخسر حوالي 40 طائرة بدون طيار يوميا

(CNN) -- قال مسؤول أوكراني، الثلاثاء، إن جيش بلاده يخسر مابين 40 و45 طائرة استطلاع بدون طيار يوميا في المتوسط.

وأضاف رئيس خدمة الاتصالات الخاصة الحكومية، يوري شيهول، للتلفزيون الأوكراني: "العدد يشمل طائرات بدون طيار من إنتاج أوكراني وأجنبي".

وتابع: "لقد غيرت هذه الحرب نهج استخدام الطائرات بدون طيار حيث أن بعضها يستخدم للاستطلاع وكذلك للسيطرة على النيران، والطائرات الهجومية منها تستخدم في تدمير القوة البشرية ومعدات العدو، ولذلك فإننا نبذل قصارى جهدنا لتوفير أكبر عدد ممكن من الطائرات بدون طيار، ونشتري كل ما هو متاح في السوق تقريبا".

وأضاف: "حتى الآن، تم التعاقد على أكثر من 22 ألف طائرة هجومية بدون طيار، وتم تسليم حوالي 15 ألفا بالفعل إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وذكر: "إلى جانب المشتريات الحكومية، يقوم عدد من الجهات الأخرى في أوكرانيا بجمع الأموال لشراء مئات الطائرات بدون طيار، والتي يتم توفير الكثير منها للجيش".