نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، "بحزم" "محاولة الانقلاب الجارية كوسيلة لحل أزمة ما بعد الانتخابات" في الغابون، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك: "إن الأمين العام يتابع تطورات الوضع في الغابون عن كثب. إنه يلاحظ بقلق عميق إعلان نتائج الانتخابات وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة للحريات الأساسية".

ودعا غوتيريش "جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس والانخراط في حوار شامل وهادف وضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان".

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة الجيش الوطني وقوات الأمن إلى "ضمان السلامة الجسدية" للرئيس علي بونغو أونديمبا وعائلته.

وأكد غوتيريس مجددًا "معارضته القوية للانقلابات العسكرية"، وقال إن الأمم المتحدة "تقف إلى جانب شعب الغابون"، بحسب المتحدث باسمه.

في بيان تلفزيوني، أعلن ضباط في جيش الغابون الاستيلاء على السلطة من الرئيس بونغو، بعد انتخابات رئاسية وصفتها المعارضة بأنها مزورة.

وأعلن الضباط إنهاء "النظام القائم" وإغلاق الحدود وإلغاء الانتخابات الأخيرة.

يحكم علي بونغو الغابون منذ عام 2009، خلفا لوالده عمر بونغو، الذي قاد البلاد لـ 41 عامًا.