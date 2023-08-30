أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا.. وبلينكن يوجه رسالة إلى روسيا

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أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا.. وبلينكن يوجه رسالة لروسيا
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنCredit: Kevin Dietsch/Getty Images

(CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار.

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وقال بلينكن، في بيان، إن حزمة المساعدات تشمل "صواريخ دفاع جوي وذخائر مدفعية وأنظمة صواريخ غافلين ومعدات إزالة الألغام".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستقوم أيضا بتزويد سيارات الإسعاف بـ"قطع الغيار والخدمات والتدريب والنقل".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "روسيا هي التي بدأت هذه الحرب ويمكنها إنهاؤها في أي وقت بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف هجماتها الوحشية، وإلى أن يحدث ذلك، ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا متحدين مع أوكرانيا، مهما استغرق الأمر من وقت".

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