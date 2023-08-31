بايدن يعلق على "تجمد" زعيم الجمهوريين في "الشيوخ" خلال مؤتمر صحفي

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إنه يحاول الاتصال بزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بعد أن بدا وكأنه تجمد لمدة 30 ثانية تقريبا أثناء حديثه مع الصحفيين في ولاية كنتاكي.

وأضاف بايدن، للصحفيين خلال حديثه حول مواجهة السلطات لإعصار إداليا وحرائق الغابات في ماوي: "ميتش صديق كما تعلمون، وليس مزحة، أعرف أن الناس لا يصدقون أن هذا هو الحال، لدينا خلافات سياسية لكنه صديق جيد ولذا سأحاول الاتصال به في وقت لاحق بعد ظهر اليوم، فأنا لا أعرف ما يكفي بشأن ماحدث له".

وكان ميتش ماكونيل يرد على سؤال لأحد المراسلين عما إذا كان يخطط للترشح لإعادة انتخابه في عام 2026، وطلب من المراسل تكرار السؤال، ثم ضحك للحظة وتوقف مؤقتا، ثم سألته مساعدته التي تقف إلى جانبه: "هل سمعت السؤال، أيها السيناتور، الذي يترشح لإعادة انتخابه عام 2026؟" ولم يرد ماكونيل، حسبما أظهر مقطع فيديو بثته شبكة wlwt التابعة لشبكة CNN.

وقالت المساعدة للصحفيين: "أنا آسفة لكم جميعا، سنحتاج إلى دقيقة"، تحدث أحد أعضاء مجلس الشيوخ معه بهدوء للحظة، وتمكن ماكونيل من أن يهمس له بالإجابة.

وعاد ماكونيل للتحدث إلى الصحفيين، وقال: "حسنا"، وسأل مساعدته عما إذا كان لدى أي شخص سؤال آخر.

وتشبه واقعة ماكونيل البالغ من العمر 81 عاما حادثة تعرض لها في وقت سابق من هذا العام في مبنى الكابيتول، ومن المرجح أن تثير تساؤلات حول مدى أهليته لقيادة كتلة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.