مسؤول روسي يعلن احباط "عملية تخريبية" أوكرانية في بريانسك

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مسؤول روسي يعلن احباط "عملية تخريبية" أوكرانية في بريانسك
صورة أرشيفية تعبيرية لعنصرين بالأمن الروسي في موسكوCredit: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلن حاكم منطقة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أنه تم إحباط عملية تخريبية أوكرانية وذلك بتدوينة على قناته على منصة تيليغرام.

وقال بوغوماز: " أنشطة مجموعة تخريبية وإرهابية أوكرانية تتألف من موظفي SBU (جهاز الأمن الأوكراني) وأفراد عسكريين من مديرية المخابرات الرئيسية والقوات الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية تم قمعها".

وتابع بوغوماز أن اثنين من المجموعة قتلا واعتقل 5 في منطقة نافلينسكي، لافتا إلى أن "هدف المخربين كان ارتكاب سلسلة من الهجمات الإرهابية البارزة على منشآت البنية التحتية العسكرية والطاقة".

واضاف بوغوماز: "كل مخرب كان يحمل معه أمتعة من الأسلحة المتنوعة: مدافع رشاشة أمريكية الصنع مزودة بأجهزة إطلاق نار صامت، وعبوات ناسفة قوية، وعدد كبير من القنابل اليدوية والخراطيش وأجهزة الرؤية الليلية".

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