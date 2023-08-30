العملية الأكثر تعقيدًا حتى الآن.. فيديو يرصد القوات الأوكرانية الخاصة وهي تدمر نظامًا روسيًا مضادًا للطائرات

وسط هجمات أوكرانيا المتصاعدة على القرم.. إليك ما يحذّر خبراء من تكشّفه إن طالت مدة الهجوم المضاد

(CNN)-- قال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، إن الهجمات الأخيرة بطائرات بدون طيار على روسيا هي مؤشر على أن "الحرب تنتقل بشكل متزايد إلى الأراضي الروسية"، لكنه لم يصل إلى حد إعلان المسؤولية عن هجمات الليلة الماضية.

وفي إشارة على وجه التحديد إلى هجمات الطائرات بدون طيار على منطقة بسكوف شمال غرب روسيا، التي أدت إلى إتلاف الطائرات وأوقفت الرحلات الجوية، قال بودولياك: "إن الحرب تنتقل بشكل متزايد إلى الأراضي الروسية، ولا يمكن إيقافها".

ودون أن يعلن بشكل مباشر مسؤولية بلاده عن أكبر هجمات الطائرات بدون طيار على الأراضي الروسية منذ بدء الحرب، قال بودولياك: "تلتزم أوكرانيا بشكل صارم بالالتزام بعدم استخدام أسلحة شركائها لضرب الأراضي الروسية وتتصرف حصريًا ضمن مبادئ الحرب الدفاعية".

ورفض بودولياك الدعوات لتجنب الضربات على الأراضي الروسية، ووصفها بأنها "سخيفة".

كانت الهجمات التي وقعت الأربعاء أكبر الهجمات بطائرات بدون طيار على الأراضي الروسية منذ بدء الحرب. وتعرضت ست مناطق روسية، من بينها موسكو، لهجوم في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بينما في مدينة بسكوف، بالقرب من الحدود الإستونية، حيث أفادت التقارير أن عدة طائرات نقل تضررت عندما استهدفت طائرات بدون طيار مطارًا. ولم يبلغ المسؤولون الروس عن وقوع إصابات، وزعموا أنهم أحبطوا جميع الضربات تقريبًا.

واكتسبت أوكرانيا جرأة متزايدة لضرب أهداف استراتيجية داخل روسيا من الجو في الأسابيع الأخيرة، حتى مع تعرضها لهجمات على مدنها، مما أدى إلى مرحلة جديدة من الصراع حددتها جهود كييف الواضحة لتقليص الدعم الروسي المحلي للحرب.

في غضون ذلك، قال مسؤولون في كييف إن روسيا قصفت العاصمة الأوكرانية بقصف "ضخم" خلال الليل.