(CNN)-- زعمت كوريا الشمالية، الخميس، أنها أطلقت صاروخين باليستيين كـ"تحذير" من نشر الولايات المتحدة قاذفات استراتيجية في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: "أطلقت الوحدة الصاروخية صاروخين باليستيين تكتيكيين باتجاه الشمال الشرقي على مطار بيونغ يانغ الدولي ونفذت بشكل صحيح مهمة شن ضربة نووية من خلال رشقات جوية على ارتفاع محدد مسبقا يبلغ 400 متر فوق الجزيرة المستهدفة".

وأضاف البيان أن "التدريب يهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى الأعداء، الذين ردوا على التحذيرات المتكررة لكوريا الديمقراطية بتهديد عسكري مثل نشر قاذفات استراتيجية وجعلهم يدركون بوضوح مرة أخرى الإرادة العقابية الحازمة لكوريا الديمقراطية وقدراتها الانتقامية الكبيرة".

وتابع أن "التدريب التكتيكي على الضربة النووية كان محاكاة لضربات الأرض المحروقة على مراكز القيادة الرئيسية والمطارات العملياتية" للجيش الكوري الجنوبي.

ويأتي الإطلاق في الوقت الذي تشارك فيه الولايات المتحدة في مناورات عسكرية مشتركة في شبه الجزيرة الكورية مع كوريا الجنوبية.

وأكدت حكومتا كوريا الجنوبية واليابان أيضا أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.