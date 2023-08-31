آخر تدوينة لزوجة رئيس الغابون علي بونغو قبل الانقلاب.. ماذا قالت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت سيلفيا، زوجة رئيس الغابون، علي بونغو آخر تدوينة لها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي في الـ26 من أغسطس/ آب الجاري قبل أيام قليلة على الانقلاب العسكري في البلاد.

حملت تدوينتها الأخيرة صورتين لها أحدها مع زوجها خلال إدلائهما بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية حيث كان زوجها يسعى لولاية ثالثة، قائلة بتعليق: " تم التصويت.. وأنت؟ دعونا لا ننسى أبدًا كم نحن محظوظون لأننا نعيش في بلد يمنحنا الفرصة لاختيار مستقبلنا.. لا تدع الآخرين يقررون عنا.. اجعل صوتك مسموعاً!".

وكانت مجموعة من قادة الانقلاب في الغابون، قد أعلنوا، الأربعاء، وضع الرئيس بونغو قيد الإقامة الجبرية، بعد تنفيذ الانقلاب العسكري في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

ويذكر أن علي بونغو (64 عاما) السلطة خلفا لوالده عمر بونغو الذي توفي إثر سكتة قلبية أثناء تلقيه العلاج من سرطان الأمعاء عام 2009، بعد ما يقرب من 42 عاما في منصبه.