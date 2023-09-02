(CNN)—نشر تسجيل صوتي جديد للأميرة ديانا وهي تتحدث عن خيبة أمل الأمير البريطاني تشارلز - الملك تشارلز الثالث الآن - لأنهما كان لديهما ولد، وليس فتاة، عندما ولد الأمير هاري.

وسجلت الأميرة الراحلة سلسلة من الأشرطة الصوتية في التسعينيات وسلمتها سرا للمؤلف أندرو مورتون (كاتب سيرتها) قبل وفاتها في حادث سيارة العام 1997.

وتمكنت قناة ABC الأمريكية من الاستماع حصريا للتسجيلات التي تقول فيها ديانا إن زوجها لن يتحدث حتى مع زوجة أبيها رين سبنسر، وقالت: "لأنه في مراسم تعميد هاري، ذهب تشارلز إلى والدته وقال: ’أنت تعلمين أننا شعرنا بخيبة أمل شديدة، واعتقدنا أنها ستكون فتاة‘.. وأمي ردت بقوة: ’عليك أن تدرك كم أنت محظوظ لأن يكون لديك طفل طبيعي‘".

وقال مورتون، لبرنامج Good Morning America على شبكة ABC، الجمعة، إن هناك "مؤثرًات حقيقية" عند سماع صوتها ووجهات نظرها المباشرة حول النظام الملكي.