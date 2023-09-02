روسيا: إحباط هجوما أوكرانيا بزوارق مسيرة استهدف جسر القرم

(CNN)-- أعلنت روسيا، السبت، أنها أحبطت هجوما أوكرانيا شُن خلال الليل بزوارق مسيرة على جسر القرم، المعروف أيضا باسم جسر كيرتش، الذي يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها بالبر الرئيسي الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة الجسر بزوارق مفخخة"، وأضافت أنه "تم اكتشاف أول زورق في الوقت المناسب وتم تدميره في البحر الأسود، وتم إحباط هجوم ثان بقارب بعد 3 ساعات في وقت مبكر من صباح السبت، وفي وقت لاحق تم إحباط الهجوم الثالث بزورق على الجسر الحيوي".

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء أن "حركة المركبات على الجسر مقيدة مؤقتا"، نقلا عن مقر العمليات الروسي.

ولم تعلق أوكرانيا بعد على الهجمات المزعومة.

وكان مسؤول أمني أوكراني أعلن مسؤولية كييف عن الهجوم الذي وقع في 17 يوليو/ تموز على الجسر، والذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ابنتهما، وفقا لمسؤولين معينين من قبل روسيا.

ويعد الجسر الذي يبلغ طوله 12 ميلا تقريبا هو الأطول في أوروبا ويحمل أهمية استراتيجية ورمزية كبيرة لموسكو.

وكان هجوم يوليو على الجسر هو الثاني منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا، بعد انفجار ناقلة وقود أثناء عبورها في أكتوبر/تشرين الأول.