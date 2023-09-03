(CNN)-- شرح كبير المحللين السياسيين في شبكة CNN، رونالد براونشتاين، الأسباب التي جعلت استطلاعات الرأي الأخيرة تضع دونالد ترامب وجو بايدن بصورة متقاربة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال براونشتاين في مقابلة مع CNN: "اعتقد أن هناك 4 عوامل أساسية تشكل الأجواء لانتخابات 2024 منذ مواجهة ترامب وبايدن الأولى العام 2020، هناك عاملان أساسيان يضران بايدن وهما المخاوف التي تدور حول عمره حيث يقول ثلاثة أرباع الأمريكيين أنه كبير بالسن للقيام بالوظيفة لولاية ثانية.."

وتابع قائلا إن الأمر الثاني الذي يضر بايدن هو "المخاوف من حجم التضخم".

وعلى الصعيد الآخر قال براونشتاين: "هناك عاملان يضعفان ترامب، أخدها موقفه من قضية الإجهاض والأمر الآخر هو الديمقراطية واعتقاد الغالبية أن تصرفاته عقب انتخابات 2020 كانت غير قانونية وغير دستورية.."