(CNN)-- أعلنت كوريا الشمالية، الأحد، أنها قامت بمحاكاة هجوم صاروخي نووي لتحذير الولايات المتحدة من “خطر الحرب النووية” وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت الوكالة إن البلاد أطلقت عدة صواريخ كروز، بعضها مزود برؤوس حربية نووية وهمية، واصفة التدريبات بأنها محاكاة "لهجوم نووي تكتيكي".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري قولها إن المناورات كانت تهدف إلى "تحذير الأعداء من خطر الحرب النووية الفعلي"، مضيفة أن التدريبات أجريت فجر السبت.

قال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد عدة صواريخ كروز أطلقتها كوريا الشمالية على البحر الأصفر بين البر الرئيسي للصين وشبه الجزيرة الكورية، في حوالي الساعة الرابعة من صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي.

ويذكر أن كوريا الشمالية أجرت حتى الآن 18 تجربة صاروخية هذا العام، مقارنة بأربعة اختبارات فقط أجريت في عام 2020 وثمانية في عام 2021.