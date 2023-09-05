ماكرون يدافع عن قرار حظر ارتداء العباءة: مدارسنا علمانية

باريس، فرنسا (CNN)— دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن الحظر الذي فرضته حكومته على ارتداء العباءات في المدارس الفرنسية، قائلا إنه ليس "وصمة" على أحد، وادعى أن "الأشخاص الذين يدفعون لارتداء العباءة" هم كذلك.

وفي حديثه لمدون الفيديو الفرنسي هوغو ترافرز، مساء الاثنين، أكد ماكرون مجددا أن المدارس في فرنسا "مجانية وعلمانية وإلزامية"، من المدرسة الابتدائية حتى نهاية المدرسة الثانوية.

وبدأت فرنسا عامها الدراسي الجديد، الاثنين. وقال وزير التعليم غابرييل أتال إنه تم تطبيق النظام الجديد "دون أي صعوبة كبيرة في متابعته".

والثلاثاء، قال أتال لقناة BFMTV التابعة لشبكة CNN، إن "298 طالبة" ارتدين العباءة في المدرسة، الاثنين، رغم الحظر الجديد. ووافقت "أغلبية كبيرة" على إزالته، بحسب أتال، في حين رفضت 67 منهن وعدن إلى منازلهن.