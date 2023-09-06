أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- يتساءل الطلاب في فرنسا عن الخطوة التي اتخذتها الحكومة لحظر ارتداء العباءة في المدارس، بعد إعادة عشرات الطالبات إلى بيوتهن هذا الأسبوع لعدم امتثالهن للقاعدة الجديدة.

وقال وزير التعليم الفرنسي، غابرييل أتال، لقناة BFMTV التابعة لشبكة CNN، الثلاثاء، إن 298 طالبة ارتدين العباءة إلى المدرسة يوم الاثنين على الرغم من الحظر، وتم إرسال 67 طالبة إلى منازلهن بعد رفضهن خلع العباءة.

وقالت يارا (15 عامًا) وهي تلميذة في مدرسة في ليون شرقي فرنسا، لوكالة فرانس برس الاثنين إنها لا تعتبر العباءة شكلا من أشكال اللباس الديني.

وأضافت: "يقولون إن العباءة لباس ديني، لكنها ليست كذلك على الإطلاق، إنها ليست لباسًا دينيًا، إنها لباس تقليدي، إنها لباس ترتديه جميع الفتيات، المحجبات وغير المحجبات".

ويتفق معها زميلها آدم، في أنه لا يعتبر العباءة لباسًا دينيًا، قائلاً: "ممكن تلبسيها كلباس، كزي يومي.. لم يكن يجب منعه".

وشددت جولي (16 عامًا) لوكالة فرانس برس على وجود قضايا “أكثر أهمية” يجب معالجتها في المدارس الفرنسية.

واختار المعلمون في إحدى المدارس خارج باريس الإضراب بسبب الإجراء الجديد، ووصفوه بأنه "معادٍ للإسلام"، وفقًا لقناة BFMTV التابعة لشبكة CNN.

وفي بيان، اتهم المعلمون في مدرسة Lycée de Stains في سين سان دوني أيضًا هذا الإجراء بالابتعاد عن "الهجمات التي يتم تنفيذها ضد نظام التعليم العام"، الذي يعاني من نقص في عدد المعلمين وتخفيضات في الميزانية.

إن الحظر المفروض على ارتداء العباءات له أساس قانوني في قانون صدر عام 2004 يحظر ارتداء الرموز الدينية التي تعتبر "ظاهرة" في المدارس.

ومع تزايد التساؤلات حول ما إذا كانت العباءة في الواقع شكلاً من أشكال اللباس الديني، حذّر المحامون الفرنسيون من أن المدارس يجب أن تحرص على عدم معاقبة الطلاب على ارتداء ملابس ليس لها انتماء ديني واضح.

يأتي ذلك بعد منع طالب في ليون من حضور الفصل الأربعاء لارتدائه "الكيمونو"، لباس تقليدي في اليابان.

وقال المحامي نبيل بودي، في تدوينة على موقع “X” المعروف سابقاً بتويتر، إنه تقدم بشكوى نيابة عن الطالبة، مؤكداً أنه "لا يوجد في ارتداء الكيمونو ما يدل على الانتماء إلى دين كما هو الحال في تعريف قانون 15 مارس 2004".

وفي تعليقه على قضية الكيمونو، حذر نيكولا كادين - المؤسس المشارك لمنظمة "Vigie Laïcité"، وهي منظمة تعمل على تعزيز فهم أفضل للعلمانية الفرنسية المعروفة باسم laïcité، من "التفسير الذاتي لقانون 2004"، في مقابلة مع صحيفة "CNN" سي إن إن.

وأوضح أن الحظر على الملابس يجب ألا يطبق إلا في إطار قانون 2004. وقال: "ذلك الزي لا يرتديه الجميع وله انتماء ديني واضح. ولا يمكن تطبيقه على فستان طويل أو ملابس أخرى يرتديها الجميع".

يوم الثلاثاء، تقدمت جماعة حقوقية إسلامية باستئناف ضد حظر العباءة في المدارس الفرنسية إلى مجلس الدولة أعلى محكمة في فرنسا مختصة بالشكاوى ضد سلطات الدولة.

وقال محامي المجموعة فنسنت برينغارث للصحفيين قبل الجلسة إن الحظر الذي أعلنه وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال في 27 أغسطس/آب الماضي "لا يستند إلى أي نص قانوني".

وفي مقابلة منفصلة مع قناة BFMTV التابعة لشبكة CNN مساء الثلاثاء، قال برينغارث إن الحظر تم فرضه بطريقة "تعسفية"، لأنه لا يحتوي على تعريف قانوني لما تبدو عليه ملابس العباءة. كما أن العباءة لم يتم تصنيفها رسميًا أبدًا على أنها غرض ديني، وفقًا لبرينغارت.

وفي عام 2004، أصدرت الحكومة الفرنسية قانونًا يحظر ارتداء الرموز الدينية التي تعتبر "ظاهرة" في المدارس.

ويتطلب القانون الإداري الفرنسي أن يصدر مجلس الدولة قرارًا بشأن الاستئناف في غضون 48 ساعة من الجلسة التي اختتمت يوم الثلاثاء.