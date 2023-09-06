بلينكن في كييف مع مرور 4 أشهر على الهجوم الأوكراني المضاد

(CNN)-- وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن موجود في كييف في رحلته الثالثة إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

وتأتي الزيارة مع دخول الهجوم المضاد الأوكراني شهره الرابع، في الوقت الذي يتحدث فيه القادة السياسيون والعسكريون في كييف عن المكاسب الأخيرة، خاصة في جنوب البلاد، وذلك أعقاب المخاوف المتزايدة من فشل تحقيق نتائج.

وقال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين المسافرين مع بلينكن إن زيارة كبير الدبلوماسيين الأمريكيين هي فرصة للولايات المتحدة وأوكرانيا للتنسيق قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي حين أن بعض المسؤولين الأميركيين انتقدوا سراً استراتيجية الهجوم المضاد التي تنتهجها أوكرانيا، لم يخض المسؤول الأمريكي في تفاصيل سوى القول إن هذا هو الوقت المناسب "للحضور وتقييم" كيفية سير الهجوم المضاد.