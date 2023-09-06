مصدر يعلق لـCNN على فيديو دبابة مدمرة بأوكرانيا وما نوعها وسط التفاعل

(CNN)-- تُظهر لقطات فيديو تم تسجيلها بالقرب من قرية روبوتاين في جنوب أوكرانيا، وتم تداولها بصورة كبيرة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يدّعي مصدر غربي أنها دبابة تشالنجر 2 البريطانية وقد تم تدميرها مؤخرًا بعد أن تبرعت بها المملكة المتحدة للقوات الأوكرانية.

وقال المصدر المرتبط بالغرب ولديه معرفة بساحة المعركة لشبكة CNN: "إنها تشالنجر 2"، لافتا إلى أن الدبابة كانت تستخدم كجزء من ترسانة أوكرانيا الهجومية المضادة.

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام عن الخدمات اللوجستية الحساسة في ساحة المعركة، أن طاقم الدبابة "نجا من الهجوم الأولي على المركبة".

ويظهر الفيديو دبابة مدمرة بمقطع يبدو أنه تم تصويره من على متن سيارة مدنية أثناء مرورها عبر طريق مزقته الحرب، ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من مكان تسجيل اللقطات.

ويذكر أن هذه هي المرة الأولى المعروفة لتدمير دبابة تشالنجر 2 في ساحة المعركة منذ أن زودت المملكة المتحدة أوكرانيا بالقدرة في وقت سابق من هذا العام.