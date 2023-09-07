أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- رحب وزير التعليم الفرنسي، الخميس، بالحكم الذي أصدرته أعلى محكمة في فرنسا (Conseil d'Etat) برفض الاستئناف على الحظر الذي فرضته الحكومة على العباءة في المدارس الحكومية، في حين أعربت مجموعة حقوق المسلمين (ADM) التي تقدمت بالاستئناف عن "خيبة أملها" من قرار المحكمة.

وكتب الوزير، غابرييل أتال، حول قرار المحكمة على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في قرار واضح، رفضت محكمة Conseil d'Etat طلب إيقاف قراري بشأن العلمانية وارتداء العباءة والقميص في المدارس. هذا قرار مهم لمدارس الجمهورية".

وأضاف أتال: "الهدف من المدارس هو الترحيب بجميع الطلاب، بنفس الحقوق والواجبات، بدون تمييز أو وصم بالعار".

وقال الوزير إن هناك تحديات أخرى “تواجه مدارسنا” يجب التركيز عليها مثل “مكافحة التحرش ورفع المعايير العامة وجعل مهنة التدريس أكثر جاذبية”.

بالمقابل، قالت المنظمة في بيان الخميس إن المحكمة "لم تقم بدورها في حماية الحريات الأساسية للأطفال، وضمان حصولهم على التعليم واحترام خصوصيتهم، دون أي شكل من أشكال التمييز".

وقال محامي المنظمة فنسنت برينغارث على منصة "إكس" إن قرار المحكمة جاء "بمبررات قليلة للغاية، بعد جلسة استماع استمرت قرابة الساعتين".