(CNN) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، في بيان، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، تشمل لأول مرة ذخائر من اليورانيوم المنضب إضافة إلى أسلحة مضادة للدبابات ومنظومات للدفاع الجوي وغيرها من المعدات.

وقال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن ذخائر اليورانيوم المنضب يمكن إطلاقها من دبابات أبرامز الأمريكية التي من المتوقع أن تصل إلى أوكرانيا هذا الخريف.

وكذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا أثناء زيارة مفاجئة لكييف، عن دعم جديد بقيمة مليار دولار لأوكرانيا يشمل مساعدات عسكرية وإنسانية ستعزز الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا ضد القوات الروسية.

ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الأوكراني المساعدات العسكرية الأمريكية بأنها "الاستثمار الأكثر ربحية في أمن العالم"، وأضاف: "المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا وكذلك المساعدات المالية ليست تبرعات خيرية، أود أن أؤكد على ذلك، إنه الاستثمار الأكثر ربحية للولايات المتحدة في الأمن الأوروبي وأمن العالم أجمع".

وشدد كوليبا على أن الولايات المتحدة "لا تزال الحليف الرئيسي لأوكرانيا في صد العدوان الروسي".