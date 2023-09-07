صورة أرشيفية لصف من طلقات من عيار 25 ملم بذخيرة اليورانيوم المنضب مع الجيش الأمريكي في تكريت بالعراق العام 2004

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، في بيان، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار، تشمل لأول مرة ذخائر من اليورانيوم المنضب إضافة إلى أسلحة مضادة للدبابات ومنظومات للدفاع الجوي وغيرها من المعدات.

ويُستخدم اليورانيوم المنضب في الذخيرة المصممة لاختراق الصفائح المدرعة لأنها تصبح أكثر حدة عند الاصطدام بالهدف. وهو "أقل إشعاعًا بكثير من اليورانيوم الطبيعي"، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الحكومية أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اتهم بكلمة له، الخميس، الولايات المتحدة بارتكاب "عمل إجرامي" بعد تعهد واشنطن بتزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب للمرة الأولى، زاعما أن الخطوة الأمريكية "انعكاس لتجاهل واشنطن الفظيع للعواقب البيئية لاستخدام هذا النوع من الذخائر في منطقة حرب".

ويذكر أنه وفي مارس/آذار الماضي اتهمت وزارة الدفاع البريطانية روسيا بنشر معلومات مضللة بعد أن حذر الرئيس فلاديمير بوتين لندن من تزويد أوكرانيا بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية حينها: "إنهه (الذخيرة) مكون قياسي وليس له علاقة بالأسلحة أو القدرات النووية.. روسيا تعرف ذلك، لكنها تحاول عمدا التضليل.. لقد قدرت الأبحاث المستقلة التي أجراها علماء من مجموعات مثل الجمعية الملكية أن أي تأثير على الصحة الشخصية والبيئة من استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب من المرجح أن يكون منخفضًا".