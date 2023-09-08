هل هناك مؤشرات بشأن هجوم روسي على رومانيا؟ .. الناتو يرد

(CNN) -- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الخميس، إن الحلف لم ير حتى الآن أي مؤشر بشأن هجوم روسي على رومانيا.

وجاء تصريح ستولتنبرغ بعد أن قالت الحكومة الرومانية، الأربعاء، إن الحطام الذي عثر عليه على أراضيها قد يكون أجزاء من طائرات مسيرة روسية، وذكر وزير الدفاع الروماني أنخيل تيلفار أن الحطام ربما يكون لطائرة روسية استهدفت ميناء أوكرانيا على الضفة المقابلة لنهر الدانوب.

ومن جانبه، صرح ينس ستولتنبرغ للنواب في البرلمان الأوروبي: "ليس لدينا أي معلومات تشير إلى أي هجوم متعمد من قبل روسيا وننتظرنتيجة التحقيق الجاري"، وأضاف: "ما رأيناه بالطبع هو الكثير من القتال والهجمات الجوية بالقرب من حدود الناتو".

وبحسب الأمين العام للناتو فإن الحلف زاد من يقظته ويراقب الوضع عن كثب،

يذكر أن موانئ الدانوب الأوكرانية تعرضت لقصف روسي مكثف وطويل الأمد في الأسابيع الأخيرة، حيث استهدفت موسكو مرافق تخزين الحبوب والبنية التحتية في أوكرانيا بعد السماح بانهيار اتفاقية الحبوب في يوليو/ تموز.

وكانت العديد من الهجمات على الحدود المباشرة لرومانيا، العضو في الناتو، وأدانت وزارة الدفاع الرومانية الهجوم الذي وقع، في وقت سابق من هذا الأسبوع "بأشد العبارات الممكنة"، ووصفته بأنه "غير مبرر ويتناقض بشدة مع قواعد القانون الإنساني الدولي".

ووقعت هجمات أخرى بطائرات بدون طيار على الجانب الأوكراني من النهر في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، أسفرت إحداها عن مقتل شخص، وفقا لمسؤول أوكراني.