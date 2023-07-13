وزير الدفاع الأمريكي لـCNN: بوتين جعل الناتو أقرب إلى عتبة بابه

"عدم الوضوح هو ضعف".. زيلينسكي ينتقد عدم تحديد موعد لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

بايدن في مقابلة حصرية مع CNN: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الناتو

(CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن لمقابلة مع CNN إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "جعل الناتو أقرب إلى عتبة بابه" من خلال أفعاله في أوكرانيا، وذلك عندما سُئل عن رد فعل بوتين على توسع الحلف.

وأضاف الوزير الأمريكي بتصريح لمذيع شبكة CNN، وولف بليتزر: "أنا متأكد من أن بوتين قلق للغاية"، مضيفا أن "دولًا مثل فنلندا والسويد تجلب الكثير للتحالف، لذلك يسعدنا انضمامها إلى الحلف".

وتابع قائلا: "لقد قمنا بتوسيع الناتو، كما تعلم.. في البداية اعتقد بوتين أنه يمكن أن يكسر الناتو ويقسمنا - لقد أصبح الناتو أكبر بالفعل"، وأن الأعضاء الـ 31 عملوا "بجد" لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه لتحقيق النجاح.

عندما سأله بليتزر عن المدة التي ستحتاجها الولايات المتحدة لتقديم ذخيرة عنقودية لأوكرانيا، قال أوستن إنه يريد التأكد من أن "أوكرانيا يمكن أن تظل ناجحة في معركتها" وأنه لن "يتكهن بالمدة التي سيستغرقها ذلك".