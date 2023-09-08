روسيا: اعتراض طائرتين مسيرتين فوق منطقة بريانسك

(CNN) -- أعلنت السلطات الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت، الخميس، طائرتين مسيرتين فوق منطقة بريانسك جنوب غربي البلاد.

وقال حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر تلغرام، إن إحدى الطائرتين المسيرتين "تم التصدي لها بوسائل الحرب الإلكترونية حيث كانت تستهدف منشأة صناعية"، لكن بوغوماز أضاف أن الطائرة أصابت مبنى إداريا "ما أدى إلى نشوب حريق"، وتابع أنه تم إخماد الحريق ولا يوجد أي ضحايا جراء الهجوم.

وذكر أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة بدون طيار أخرى أثناء اقترابها من منطقة في بريانسك، وقال إن هذا الهجوم "لم يخلف أي إصابات أو أضرار".