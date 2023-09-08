(CNN)-- الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا مستمر منذ أشهر، ولكن آمال البلاد في تحقيق انفراج سريع وحاسم تلاشى منذ فترة طويلة.

وأطلقت كييف الحملة بهدف استعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا، خاصة في الجنوب. ولكن رغم تجدد الشعور بالتفاؤل، فإن المكاسب كانت هامشية وتم تحقيقها بتكلفة باهظة. وبينما تحقق القوات الأوكرانية في نقاط الضعف في الدفاعات الروسية، تسعى موسكو أيضًا إلى تحقيق مكاسب، وتحاول التقدم نحو مدينة كوبيانسك، وهي المدينة التي استولت عليها في وقت مبكر من الحرب قبل أن تخسرها قبل عام.

وفي حين أنه من المستحيل الحصول على صورة دقيقة وفي الوقت الحقيقي للوضع على الساحة، ألقت شبكة CNN نظرة على المعارك الرئيسية في المرحلة الأخيرة من الحرب.

الصراع حتى الآن

في حين كافحت أوكرانيا في هجومها المضاد، فمن المهم أن نتذكر أن الحرب لم تقترب بأي حال من الأحوال مما أراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تكون عليه.

عندما شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كانت تأمل في اجتياح جميع أنحاء البلاد والإطاحة بالحكومة في غضون أيام. تعثرت هذه الأهداف بسبب مزيج من الغطرسة الروسية والمقاومة الأوكرانية الأقوى من المتوقع. وبعد رؤية بوتين سحب قواته بسرعة من محيط كييف وأماكن أخرى في شمال أوكرانيا، شهد بقية العام انتصارات كبيرة لأوكرانيا في منطقة خاركيف إلى الشرق ومنطقة خيرسون إلى الجنوب.

لقد كان هذا العام مختلفاً، حيث تورطت القوات من كلا الجانبين في صراع بطيء دون نهاية واضحة في الأفق. ويتركز القتال الحالي في جنوب وشرق أوكرانيا، حيث تكافح القوات الأوكرانية لاختراق الخطوط الدفاعية التي كان أمام روسيا أشهر للاستعداد. النجاح يعني الاستيلاء على قرية وليس مدينة بأكملها.

الجبهة الجنوبية

وفي منطقة زاباروجيا الجنوبية، أعاقت الدفاعات الروسية المكاسب الأوكرانية المتواضعة في المناطق الريفية. وقامت قوات موسكو بتحصين الأرض بحقول الألغام والخنادق المضادة للدبابات والفخاخ والخنادق.

وتعد المنطقة هدفا رئيسيا لأوكرانيا، ومن شأن التوغل في عمق المنطقة على طول خطين رئيسيين للهجوم المضاد أن يزيد من فرصة كسر الجسر البري الروسي بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها وشرق دونيتسك، الخاضع لسيطرة موسكو منذ عام 2014.

قامت القوات الأوكرانية في أواخر أغسطس بتأمين قرية روبوتين، وهي خطوة تقربهم من القدرة على استخدام المدفعية ضد المركز الاستراتيجي في توكماك. ولكن ما يزال الطريق طويلا.

منذ تاريخ 6 سبتمبر, 2023 الساعة الثالثة مساء بالتوقيت الشرقي

تمكنت أوكرانيا من استعادة بعض الأراضي بالقرب من بلدة فيليكا نوفوسيلكا الواقعة على خط المواجهة. وفي يونيو/حزيران، في الأسبوع الثاني من الهجوم المضاد، حررت حفنة من القرى: نسكوشني وبلاهوداتني وماكاريفكا. وفي الآونة الأخيرة، استعادت السيطرة على منطقتين أخريين، ستارومايورسكي وأوروجين، لكن التقدم كان صعبًا. وشنت القوات الروسية عدداً من الهجمات المضادة.

تحملت بلدة فيليكا نوفوسيلكا ندوب عام ونصف من القصف. وفي ظل سعيها للتصدي للضربات الجوية الروسية على البلدة، دعت كييف داعميها الغربيين إلى تقديم طائرات مقاتلة من طراز إف-16 وغيرها من أشكال الدعم الجوي.

وجدت بلدة أوريكيف نفسها عالقة في خط النار. وبينما تظل تحت السيطرة الأوكرانية، فإنها تتعرض لضربات جوية روسية بقنابل تزن نصف طن تسقط بشكل متكرر - أحيانًا 20 في عدة دقائق.

وتقع أوريكيف على بعد 60 كيلومتراً جنوب شرق زاباروجيا، وهي محصورة بين قوات كييف التي تتقدم جنوباً والقوات الروسية التي تحاول الاحتفاظ بمواقعها.

التحصينات والخنادق الدفاعية الروسية في منطقة زابوريزهيا بأوكرانيا، 4 مارس 2023 Credit: MAXAR Technologies

كوبيانسك

وتحاول أوكرانيا السيطرة على كوبيانسك في منطقة خاركيف. سقطت المدينة في الأيام الأولى من الصراع، ثم تم تحريرها في سبتمبر الماضي كجزء من هجوم أوكراني خاطف، لكن روسيا تحاول الآن الاستيلاء عليها مرة أخرى.

وفي أغسطس/ آب، أمرت أوكرانيا بإخلاء المدينة والمنطقة المحيطة بها، وهي أكبر عملية إخلاء منذ أشهر وعلامة على خطورة الوضع، رغم أن العديد من المدنيين اختاروا البقاء.

بالنسبة للقوات الأوكرانية، تعتبر كوبيانسك ذات أهمية استراتيجية لمنع روسيا من الوصول إلى نهر أوسكيل القريب - حيث يكون عبوره أسهل بكثير من الجنوب.

الجبهة الشرقية

وفي الوقت الحالي، تقع مدينة باخموت الشرقية تحت السيطرة الروسية بعد معركة طاحنة استمرت تسعة أشهر، بينما تواصل أوكرانيا سيطرتها على بعض المناطق في الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة.

منظر جوي لمدينة باخموت، موقع أعنف المعارك مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، الخميس 22 يونيو 2023. Credit: Libkos/AP

وتقول أوكرانيا إن المعركة لم تنته بعد، وما زالت مستمرة في التنافس على المدينة. ومن خلال قيامهم بذلك، فإنهم يجبرون روسيا على جلب المزيد من القوات إلى المنطقة، وسحبهم بعيداً عن جبهات أخرى.

ويسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على معظم مناطق دونيتسك ولوغانسك منذ أكثر من تسع سنوات. وهما اثنتان من أربع مناطق أوكرانية أعلنت موسكو أنها ضمتها في سبتمبر الماضي، في انتهاك للقانون الدولي.

وقد وجدت بلدة أفدييفكا في منطقة دونيتسك، التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، نفسها على خط المواجهة في قتال عنيف. وقد دمرت المدينة بشكل كبير وفر معظم سكانها.

الأشهر القادمة

إن الساعة تدق بالنسبة لأوكرانيا، حيث يجلب الخريف تدهور الأحوال الجوية وظروف القتال الأكثر صعوبة.

لأسباب سياسية واستراتيجية، تتصاعد الضغوط على أوكرانيا لحملها على تحقيق انفراج. سوف تحتاج كييف إلى يد قوية قدر الإمكان في حالة انعقاد مفاوضات السلام أو إذا بدأ الدعم القوي الذي تتمتع به حتى الآن بين الغرب في التلاشي.

وفي حين تم صد روسيا منذ شن غزوها، إلا أنها لا تزال تتمتع ببعض المزايا. فالجيش الروسي أكبر بكثير من الجيش الأوكراني، ومع عزلة بوتين بسبب الصراع، لا داعي للقلق من أن الصراع الطاحن الطويل سيفقده حلفاءه. قد تكون روسيا قادرة على التعامل مع قتال الاستنزاف بشكل أفضل من أوكرانيا.

ومهما كانت نتيجة الهجوم المضاد، فإنه يمكن أن يكون محوريا في كيفية انتهاء الحرب.

مصادر: معهد دراسة الحرب مع مشروع التهديدات الحرجة التابع لـ AEI، برادي أفريك، OpenStreetMap.

ملحوظات: