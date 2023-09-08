(CNN) -- قال السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيل بودنار، الخميس، إن بلاده قدمت مقترحا إلى تركيا لتشغيل "ممر الحبوب" في البحر الأسود دون مشاركة روسيا.

وأضاف بودنار، في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية، أن سفن الشحن تبحر بالفعل عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا وتركيا دون قيود.

وتابع: "لقد مرت 4 سفن عبر ممر مؤقت منذ أن أعلنت القوات البحرية الأوكرانية عن طرق مؤقتة جديدة للسفن المدنية التي تنتقل من وإلى البحر الأسود في 10 أغسطس/ آب، وجاء ذلك بعد انهيار اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في 16 يوليو/ تموز".

وذكر بودنار أن "أوكرانيا تتوقع أن تتواصل أنقرة وكييف بشأن هذه القضية في الأيام المقبلة أو في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل فهم كيفية المضي قدما".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن روسيا ستكون مستعدة للنظر في إحياء اتفاقية تصدير الحبوب "بمجرد التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات المتعلقة برفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الروسية".

ووصف السفير الأوكراني رفع القيود المفروضة على روسيا بأنه "مسار خاطئ تماما"، وقال إن المجتمع الدولي "لا ينبغي أن يستسلم للابتزاز الروسي".

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، الخميس، إن الأمم المتحدة "تواصل العمل على جميع المستويات للتأكد من إمكانية خروج صادرات أوكرانيا من الغذاء والأسمدة وصادرات الاتحاد الروسي من الغذاء والأسمدة".