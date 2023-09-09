أوكرانيا: نخطط لتقديم مساعدات إلى الدول الإفريقية والآسيوية

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، الجمعة، إن بلاده ستستخدم موانئ نهر الدانوب لإرسال مساعدات إنسانية إلى الدول الإفريقية والآسيوية.

ووافقت الحكومة الأوكرانية خلال اجتماع عقد في كييف، الجمعة، على قرار يقضي بإشراك الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب في تقديم المساعدات الإنسانية على شكل قمح وذرة لدول في القارتين.

وأضاف شميهال: "هذه هي مساهمتنا في الأمن الغذائي العالمي، نحن نعمل مع الأمم المتحدة وشركائنا الآخرين لاستعادة الصادرات الزراعية من أوكرانيا بالكامل وفتح موانئنا على البحر الأسود في النهاية".

وانسحبت روسيا من اتفاق الحبوب الذي كان يسمح بالمرور الآمن للسفن التي تحمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية في يوليو/تموز، ومنذ ذلك الحين، كثفت روسيا أيضا هجماتها على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية.

وكان الاتفاق مهم في تحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء العالمية منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط من العام الماضي، وخاصة بالنسبة للدول الفقيرة التي تعتمد بشكل أكبر على إمدادات الحبوب من المنطقة.

وحصدت أوكرانيا 34 مليون طن من المحاصيل هذا العام، بما في ذلك 22 مليون طن من القمح، وفقا لشميهال الذي قال إن الطلب المحلي للبلاد يتراوح بين 6 و7 ملايين طن سنويا.