دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، على إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بما يعزز التبادل التجاري، ويعزز أمن الطاقة العالمي، وذلك خلال كلمته في قمة العشرين، السبت.

وقالت المتحدثة في الملخص اليومي ردا على سؤال حول المشروع: "أولاً، إنه ليس مجرد مشروع للسكك الحديدية؛ إنه مشروع سفن وسكك حديدية. وأعتقد أن هذا أمر مهم أن يفهمه الناس لأنه يتحدث عن مدى اتساع نطاق هذا المشروع وطموحه، وبصراحة، كونه رائدًا".

وأضافت: "نعتقد أن مشروع السكك الحديدية هذا والفرص التي يقدمها وسيوفرها لدول الشرق الأوسط وخارجها، يتماشى تمامًا مع تلك الاستراتيجية التي قمنا بتنفيذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسيعززها تمامًا".

وتابعت: "ثانياً، فيما يتعلق بكيفية تناسب الشرق الأوسط معه (المشروع)، لدينا نهج تجاه الشرق الأوسط قمنا بتنفيذه منذ اليوم الأول لهذه الإدارة والذي يركز على خفض الحرارة والتصعيد بالصراعات الجارية، في بعض الحالات، لسنوات عديدة في المنطقة - وأود أن أشير إلى الهدنة النسبية التي دامت 18 شهرًا في اليمن، باعتبارها مجرد نوع واحد من الأمثلة الأساسية من ذلك؛ وبصراحة، تحفيز الرؤساء على الاستقرار في المنطقة والتواصل بين دول المنطقة".