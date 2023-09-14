وكالة: كيم جونغ أون يدعو بوتين لزيارة كوريا الشمالية

(CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الأربعاء، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بيونغ يانغ، مضيفة أن بوتين قبل الدعوة بـ"سعادة".

وودع كيم بوتين وغادر إلى "وجهته التالية"، دون تقديم تفاصيل عن مكان وجوده، بحسب وكالة الأنباء.

وكان الرئيس الروسي استقبل زعيم كوريا الشمالية، في وقت ستبق من يوم الأربعاء، حيث تصافح القائدان أمام ميناء فستوتشني الفضائي، وعقدا محادثات في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا.

ويعتبر هذا اجتماعهما الثاني منذ وصول كيم إلى السلطة والزيارة الثانية فقط التي يقوم بها زعيم كوريا الشمالية لروسيا.

وقام كيم وبوتين بجولة في فوستوشني، ووقع كيم على سجل الزوار في مركز الفضاء، بينما أظهرت بعض المقاطع شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، بجانبه أثناء اجتماعه مع الرئيس الروسي.