أمريكا توجه تحذيرا لكوريا الشمالية وروسيا بشأن صفقات السلاح

(CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن واشنطن "لن تردد" في فرض عقوبات على روسيا وكوريا الشمالية إذا أبرمتا أي صفقات أسلحة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: "لقد اتخذنا بالفعل عددا من الإجراءات لفرض عقوبات على الكيانات التي توسطت في مبيعات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، ولن نتردد في فرض إجراءات إضافية إذا كان ذلك مناسبا".

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تثر مسألة احتمال قيام روسيا بتوفير التكنولوجيا النووية لكوريا الشمالية مع الصين، لكنه توقع أن تناقش الولايات المتحدة هذه القضية مع الصين.

وتابع: "وزير الخارجية أنتوني بلينكن أثار قضيتي البرنامج النووي لكوريا الشمالية والصواريخ الباليستية في لقاءاته مع المسؤولين الصينيين عندما كنا في بكين، وقد أثرنا ذلك بانتظام في محادثاتنا مع المسؤولين الصينيين".

وأدان ميلر أيضا إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية خلال الثلاثاء.

وجاءت تصريحات المتحدث بعد ساعات من استقبال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الأربعاء، حيث تصافح القائدان أمام ميناء فستوتشني الفضائي، وعقدا محادثات في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا.

ويعتبر هذا اجتماعهما الثاني منذ وصول كيم إلى السلطة والزيارة الثانية فقط التي يقوم بها زعيم كوريا الشمالية لروسيا.

وقام كيم وبوتين بجولة في فوستوشني، ووقع كيم على سجل الزوار في مركز الفضاء، بينما أظهرت بعض المقاطع شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، بجانبه أثناء اجتماعه مع الرئيس الروسي.

وكانت الإدارة الأمريكية حثت كوريا الشمالية، في وقت سابق، على وقف مفاوضات الأسلحة مع روسيا و"الوفاء بالالتزامات العلنية التي تعهدت بها بيونغ يانغ بعدم تقديم أو بيع أسلحة لروسيا".