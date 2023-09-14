الخارجية الرومانية تعلن استدعاء السفير الروسي وتوضح السبب

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الرومانية، الأربعاء، استدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية بعد اكتشاف "قطع جديدة من حطام طائرة بدون طيار مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي في مقاطعة تولسيا الرومانية على الحدود مع أوكرانيا".

وقالت الوزارة، في بيان إنها "تكرر احتجاجها الصارم على انتهاك المجال الجوي الروماني مرة أخرى"، ودعت إلى "وضع حد للهجمات المتكررة ضد السكان الأوكرانيين والبنية التحتية المدنية والتصعيد غير المسؤول من قبل الاتحاد الروسي للوضع الأمني، بما في ذلك على الحدود بين رومانيا وأوكرانيا".

وكذلك طالبت روسيا بـ"الامتثال لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك حرمة المجال الجوي لرومانيا".

وجددت وزارة إدانتها الشديدة لهذه "الهجمات غير القانونية التي تنتهك القانون الدولي وتعتبر جرائم حرب".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعثر فيها السلطات الرومانية على شظايا طائرة بدون طيار.

ففي 6 سبتمبر/ أيلول، قال وزير الدفاع الروماني، أنخيل تيلفار، إن الحطام الذي تم العثور عليه على الأراضي الرومانية ربما يكون من طائرة روسية بدون طيار استهدفت ميناء أوكرانيا على الضفة المقابلة لنهر الدانوب.

وقالت القوات البحرية الرومانية، السبت، إنها عثرت على شظايا جديدة لطائرة بدون طيار مماثلة لتلك التي استخدمها الجيش الروسي في مقاطعة تولسيا..

وتستخدم الموانئ على الجانب الأوكراني من نهر الدانوب لتصدير الحبوب، وقد تعرضت للهجوم منذ انهيار اتفاقية الحبوب في البحر الأسود في يوليو/تموز.