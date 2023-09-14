متحدث رسمي صيني يثير تفاعلا بكشف نظرة بكين لبريطانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مقابلة المتحدث باسم الحزب الشيوعي الصيني، فيكتور جاو، وما قاله عن نظرة بلاده إلى بريطانيا.

جاء ذلك في مقابلة للمتحدث الصيني على قناة LBC البريطانية حيث وجه إليه المذيع سؤالا كان نصه: " هل أنتم منافس؟ هل انتم حليف؟ هل أنتم تهديد؟ كيف ترون علاقتكم مع بريطانيا؟"

وأجاب جاو قائلا: "في البداية بين الصين وبريطانيا من وجهة النظر الصينية، بريطانيا ليست منافسا وليست منافسا وليست عدوا وليست خصما، بريطانيا فقط دولة مهمة للانسجام معها بسلام وصداقة والمصالح المشتركة.."

وأضاف: "أما كيف تنظر بريطانيا إلى الصين فهو قرار متروك للحكومة البريطانية والشعب، ولكن أنا اعتقد أنه سيكون سوء توجه من بريطانيا لتنظر إلى الصين كعدو أو خصم أو منافس، بماذا تتنافس الصين وبريطانيا؟ الصين هي أكبر مصنّع للمركبات تتنافس مع بريطانيا؟ لا، الصين هي أكبر مصدر للسيارات الكهربائية وستقود العالم بأكمله في هذه الصناعة هل بريطانيا منافس؟ لا.."