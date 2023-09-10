(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، للصحفيين المسافرين معه في هانوي بفيتنام، الأحد، إنه "صادق" بشأن تحسين علاقة الولايات المتحدة مع الصين، متراجعًا عن التعليقات الصادرة من بكين بأن رحلة بايدن إلى الهند وفيتنام بدت وكأنها تركز على احتواء النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال بايدن: "لا أريد احتواء الصين، أريد فقط التأكد من أن لدينا علاقة مع الصين في وضع أفضل، وأن الجميع يعرف ما هو الأمر".

وأضاف: "لدينا فرصة لتعزيز التحالفات حول العالم للحفاظ على الاستقرار. وهذا هو ما تدور حوله هذه الرحلة، حيث تتعاون الهند بشكل أكبر مع الولايات المتحدة، وتكون أقرب إلى الولايات المتحدة، وتكون فيتنام أقرب إلى الولايات المتحدة. الأمر لا يتعلق باحتواء الصين. الأمر يتعلق بقاعدة مستقرة في المحيطين الهندي والهادئ”.

واعترف الرئيس بأن الاقتصاد الصيني واجه "بعض الصعوبات" في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى توقف النمو وأزمة العقارات التي تتكشف في البلاد، لكنه حاول نفي فكرة أن الولايات المتحدة كانت تتمترس ضد النجاح الاقتصادي للصين، قائلاً للصحفيين: "أنا أريد أن أرى الصين تنجح اقتصاديًا، لكني أريد أن أراهم ينجحون وفقا للقواعد".

وأضاف: "نحن لا نتطلع إلى إيذاء الصين، بصدق، سنكون جميعًا في وضع أفضل إذا كان أداء الصين جيدًا - الصين تعمل بشكل جيد وفقًا للقواعد الدولية".

وقال إنه يأمل في لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي غاب عن قمة مجموعة العشرين في نهاية هذا الأسبوع في نيودلهي، "عاجلا وليس آجلا".

وتابع بايدن: "لقد قضيت معه وقتا أطول مما قضاه أي زعيم عالمي آخر، في المجمل، على مدى السنوات الـ 12 الماضية، لذا آمل أن أراه مرة أخرى قريبًا".