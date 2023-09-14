الاستخبارات الأوكرانية: كوريا الشمالية تزود روسيا بالذخيرة

(CNN)-- زعمت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، الأربعاء، أن كوريا الشمالية تزود روسيا بالذخيرة.

وقال المسؤول في الاستخبارات أندريه يوسوف، في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية الأوكرانية "يمكننا القول إن التعاون مستمر بين كوريا الشمالية وروسيا"، وأضاف أنه "يتم اعتراض وتسجيل مثل هذه المعلومات بين الدول".

وتابع: "هذا ليس خبرا جديدا بالنسبة للاستخبارات الأوكرانية"، مضيفا أن "الطلبات الروسية تشمل بشكل أساسي مقذوفات المدفعية".

وأشار إلى أن "هذا عامل مهم سيتم الشعور به في ساحة المعركة للأسف"، وذكر أن "أوكرانيا تعمل على الرد المناسب على مثل هذا التعاون".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن حذر مسؤولون أمريكيون من أن روسيا وكوريا الشمالية "تتقدمان بنشاط" في صفقة أسلحة محتملة يمكن أن توفر بيونغ يانغ أسلحة لموسكو لاستخدامها في حربها المتعثرة في أوكرانيا مقابل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الخاضعة للعقوبات.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكر عما إذا كان قد ناقش التعاون العسكري مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته لروسيا أن هناك ببعض القيود التي تلتزم بها موسكو بالكامل، لكنه اعترف بوجود مجالات مفتوحة للمناقشة والدراسة، مما يشير إلى وجود آفاق محتملة للتعاون.