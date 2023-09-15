"صرخ بشكل عشوائي".. تداول فيديو لبايدن خلال كلمة عن أسعار الأدوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وما قال نشطاء إنه بدأ "بالصراخ" في كلمة له عن أسعار الأدوية الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقال بايدن: "إننا ندفع مقابل أسعار الأدوية – مقابل الأدوية الموصوفة طبيًا أكثر من أي دولة في العالم. واسمحوا لي أن أكون دقيقا معكم. إذا ذهبت وحصلت على وصفة طبية وذهبت إلى صيدلية هنا في ماريلاند أو في أي مكان في الولايات المتحدة، وقمت بإعطاء نفس الوصفة الطبية في تورونتو، كندا؛ أو في لندن، إنجلترا؛ أو في باريس، فرنسا؛ أو مدريد، إسبانيا، ستدفع ما بين 20 إلى 40 بالمائة أقل في تلك البلدان الأخرى".

وتابع قائلا في كلمته وفقا لنص الخطاب المنشور على موقع البيت الأبيض: "نفس الدواء الذي صنعته نفس الشركة بالضبط.. هذا خطأ.. وتخيل ماذا؟ سنغيّر ذلك نغيره ولن نعود".

وأضاف: "كان كبار السن يدفعون ما يصل إلى 400 دولار شهريًا مقابل الأنسولين، لقد خفضنا ذلك إلى 35 دولارًا، وبسعر 35 دولارًا، لا تزال شركة الأدوية تحقق أرباحًا بنسبة 350 بالمائة".