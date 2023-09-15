(CNN)-- يواصل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، رحلته التي تستغرق أيامًا إلى روسيا، الجمعة، حيث زار مصنعًا للطائرات في مدينة "كومسومولسك أون أمور" بشرق البلاد، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية الروسية، بعد أن قال الجانبان إن التعاون العسكري أمر محتمل.

ويمثل وصول كيم إلى روسيا أيضًا رحلة خارجية نادرة لزعيم إحدى أكثر الدول عزلة في العالم، وهي أول زيارة له إلى الخارج منذ جائحة كوفيد-19، الذي تم خلاله إغلاق حدود كوريا الشمالية.

ومنذ توليه السلطة في عام 2011، لم يغامر كيم بالخارج إلا 9 مرات - جميعها في عامي 2018 و2019 - وجاءت في الوقت الذي انخرط فيه الزعيم الكوري الشمالي في سلسلة من المحادثات حول برامج الأسلحة النووية والصاروخية في البلاد.

زار كيم روسيا آخر مرة في أبريل 2019 في رحلة إلى فلاديفوستوك حيث التقى بوتين للمرة الأولى وسط الأزمة المستمرة والتي لم يتم حلها بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية والحوار الفاشل بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وكما حدث في عام 2019، سافر الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا يوم الثلاثاء في قطاره الشهير ذي اللون الأخضر المميز والذي أصبح الآن رمزًا لعزلة الدولة المنعزلة وسريتها.

ويقال إن كيم، مثل جده كيم إيل سونغ ووالده كيم جونغ إيل، يفضل السفر في القطار المدرع الراقي، الذي كان لفترة طويلة موضوع مثير للجدل.