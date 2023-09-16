(CNN)-- انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بسبب"اعتمادها على العقوبات الاقتصادية والقيود المالية والقوة العسكرية أو التهديد بها لتحقيق أهدافها"، واصفا العلاقات الدولية بـ"رقصة التانغو".

وأضاف بوتين، ردا على أسئلة وسائل الإعلام بعد اجتماعه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي، الجمعة: "الأمريكيون لا يعرفون كيف يرقصون رقصة التانغو هذه، والولايات المتحدة تحاول حل كل شيء من موقع القوة أو بالعقوبات الاقتصادية أوالقيود المالية، مع التهديد بالقوة العسكرية أو باستخدامها".

وكان بوتين يعلق على تصريح لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي على أهمية أن تتذكر أوكرانيا "الهوباك"، وهي رقصة شعبية أوكرانية تقليدية، في إشارة إلى حاجة أوكرانيا إلى الحفاظ على استقلالها عن التأثيرات الخارجية.

وقال: "أعتقد أنه بالنسبة لأوكرانيا، من المهم ألا ننسى الهوباك هذا هو المهم، وإلا فإنهم سيرقصون على أنغام شخص آخر طوال الوقت".

وأكد بوتين مجددا أن "روسيا لم ترفض أبدا التفاوض"، وأضاف: "لذلك، إذا أراد الطرف الآخر ذلك، فعليه أن يقول ذلك مباشرة".

من جانبه، زعم لوكاشينكو أن "الولايات المتحدة أصدرت تعليمات لأوكرانيا بعدم رقصة التانغو مع روسيا"، وأضاف: "لذلك، ليس لديهم أي سبب لإلقاء اللوم على الآخرين".